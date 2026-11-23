Отечественная новогодняя ель или сосна в этом сезоне будет стоить от 1,5 тысячи рублей за погонный метр, а импортные деревья обойдутся минимум в 10 тысяч рублей. Об этом сайту Zvezdanews сообщил директор компании по продаже елок Владислав Пухарев.

Специалист рекомендовал перед покупкой попросить продавца распаковать дерево и проверить его качество. Свежая ель отличается насыщенным зеленым цветом и стойким хвойным ароматом. Ветки должны быть гибкими, а иголки не должны осыпаться, если провести по ним рукой или слегка ударить стволом о землю.

Пухарев также посоветовал заранее рассчитать высоту дерева с учетом подставки и габаритов комнаты. Чтобы елка дольше не осыпалась, ее не следует ставить рядом с батареями, обогревателями и плитами.