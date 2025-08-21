Россиянам рассказали, что постоянный ввод неверного PIN-кода может вызвать подозрение у банка

Эксперты, опрошенные RT , рассказали о действиях, вызывающих подозрение у банка при снятии наличных. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев пояснил, что банк обращает внимание на поведенческие аномалии и технические признаки мошенничества.

«К первым относятся нетипичные для конкретного пользователя действия: снятие всей доступной суммы наличных, особенно если клиент обычно расплачивается картой онлайн или в магазинах, серия быстрых операций подряд в разных или одном банкомате, использование карты в "подозрительном" с точки зрения геолокации месте, особенно если сразу после этого поступает запрос на снятие крупной суммы», — отметил эксперт.

Также банк может заподозрить мошенничество при постоянном вводе неверного PIN-кода, использовании банкомата с признаками установленного скиммингового оборудования и частых запросах на замену PIN-кода или номера телефона перед операцией.

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что цифровая и экономическая безопасность граждан остается приоритетом для государства.