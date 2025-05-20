Россиянам рассказали, что надо успеть сделать с гаражами до осени 2026 года

Нотариус Боронина объяснила, какие гаражи можно оформить до осени 2026 года

В России упрощенный порядок регистрации гаражей и земли под ними, называемый гаражной амнистией, закончится 1 сентября 2026 года. Нотариус Мария Боронина в беседе с агентством «Прайм» рассказала, в каком случае эти объекты подпадают под амнистию.

Она напомнила, что гараж считается капитальным строением, так как тесно связан с землей благодаря фундаменту. По этой причине он как недвижимость должен быть поставлен на кадастровый учет в Росреестре.

Гаражи подпадают под действие гаражной амнистии, если были построены до конца декабря 2004 года.

«Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила Боронина.

Нотариус добавила, что с прошлой осени под гаражную амнистию попали также гаражи в несколько этажей. При этом на подземные паркинги и машиноместа в многоквартирных домах она не распространяется.

Россияне смогут оформить по упрощенной схеме гаражи и земельные участки без ограничений, так как максимальное их число в законе не указано. После регистрации права собственности на гараж придется платить налог на имущество, а подарить такую недвижимость можно будет только при проведении сделки у нотариуса.

В апреле стало известно, что с начала года жители Подмосковья зарегистрировали 2320 объектов в рамках гаражной амнистии.