Жители Подмосковья оформили 2,3 тысячи построек по гаражной амнистии с января

С начала года по гаражной амнистии в Подмосковье зарегистрировали 2320 объектов. Всего за 3,5 года жители оформили более 27 тысяч построек.

Всего с начала года в области зарегистрировали 730 объектов гаражного назначения и 1,5 тысячи земельных участков общей площадью более 45,5 тысячи квадратных метров, рассказали в региональном Минимуществе.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, за все время действия гаражной амнистии было оформлено 27,3 тысячи объектов. Это более 8.5 тысячи гаражей и 18,7 тысячи участков площадью 471,7 тысячи квадратов.

«С ноября прошлого года, согласно новому закону, упрощенный порядок регистрации распространяется не только на одноэтажные гаражи и землю под ними, но и на двухэтажные гаражи. В целом же, оформить объекты недвижимости по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2026 года», — сказал он.

По условиям амнистии жители могут зарегистрировать объекты, которые находятся на государственной или муниципальной земле. Участок должен быть предоставлен какой-либо организацией. Кроме того, постройка должна быть капитальной им стоять отдельно.