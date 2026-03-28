Сотрудники МЧС провели пожарные учения в Химках

Мероприятия прошли 26 марта в рамках единого дня учебной эвакуации. Тренировки провели в местах массового скопления людей: учебных и медицинских учреждениях, офисах и торговых центрах округа.

Специалисты сымитировали пожар в пансионате для пожилых людей «Пансион-19» в микрорайоне Сходня и в школе № 20 в Подрезково.

По сигналу пожарной тревоги постояльцы и школьники оперативно покинули здания. Прибывшие спасатели ликвидировали условное возгорание и помогли тем, кто не смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники МЧС также провели занятия по использованию первичных средств пожаротушения. Такие тренировки позволяют персоналу отработать действия при пожаре, проверить системы оповещения и пожаротушения, а также наладить взаимодействие с оперативными службами. Учения проводятся для того, чтобы в случае реальной угрозы люди были готовы действовать грамотно и без паники.