Россиянам рассказали, что делать при утере школьного аттестата

Юрист Балдина: для восстановления аттестата нужно написать заявление в школу

Для восстановления утерянного аттестата выпускнику необходимо обратиться с заявлением в школу, где он учился. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист Евгения Балдина.

По ее словам, в этом случае учебное заведение выдаст дубликат документа и приложения к нему. Также дубликаты предоставляются, если в оригиналах обнаружены ошибки, и если россиянин изменил фамилию, имя или отчество.

«Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей. В заявлении нужно указать обстоятельства утраты и приложить подтверждающие документы», — пояснила Балдина.

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