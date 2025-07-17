Россиянам рассказали, что более 200 тыс. руб. можно зарабатывать в информационных технологий и медицине

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с ИА НСН сообщил, что доход свыше 200 тысяч рублей доступен в сфере информационных технологий, медицины и добывающей промышленности.
Согласно опросу SuperJob, среднестатистический россиянин хотел бы получать 257 тысяч рублей в месяц для удовлетворения от жизни. Так, жители Москвы стремятся к зарплате в 290 тысяч рублей, Владивостока — 276 тысяч, Ростова-на-Дону — 260 тысяч.
Ветерков подчеркнул, что разница между зарплатными ожиданиями москвичей и жителей регионов значительно уменьшилась.
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