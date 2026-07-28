Россиянам рассказали, чем можно заняться во время обеденного перерыва

Сотрудник в соответствии с внутренним регламентом компании может уходить с работы в обеденный перерыв. Он вправе погулять в парке или использовать время по своему усмотрению, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», — отметили в ведомстве.

В это время работник свободен от своих трудовых обязанностей, и он сам выбирает, как провести личное время.

Исключением могут стать места работы, где по условиям производства невозможно предоставить перерыв. В этом случае работодатель должен обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.

Ранее исследование SuperJob показало, что больше всего россиян на собеседованиях тревожит уход от ответов на вопросы об уровне зарплаты. Также многие соискатели назвали неприемлемым грубое или высокомерное поведение рекрутеров, в том числе фамильярность и жаргонизмы в речи.