Россиянам рассказали алгоритм действий в случае утери паспорта

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе в беседе с RT рассказал, как следует действовать при утере паспорта.

«В случае утери паспорта необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции с соответствующим заявлением и получить талон-уведомление», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, не стоит затягивать с обращением в правоохранительные органы, так как это поможет снизить риски использования документа злоумышленниками.

Также адвокат отметил, что за потерю паспорта может быть наложен штраф в размере от 100 до 300 рублей. Для получения нового документа необходимо подать заявление в любое подразделение МВД, заключил он.