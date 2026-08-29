Россиянам раскрыли секрет выбора букета к 1 сентября

Россиянам посоветовали выбирать для школьного букета сезонные и стойкие виды цветов, чтобы они радовали в праздничный день и дольше сохраняли свежесть. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Отдавайте предпочтение сезонным и стойким видам — хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам и гипсофиле. Эти цветы лучше переносят перепады температур и меньше осыпаются», — отметили в ведомстве.

Перед покупкой необходимо осмотреть лепестки, которые должны быть эластичными. Также нужно обратить внимание на стебли, которые у свежих цветов будут плотными и влажными, без потемневших и мягких участков.

В ведомстве отметили, что резкий или неприятный запах может говорить о загнивании. Также следует проверить упаковку и подложку на наличие плесени.

В ведомстве рекомендовали после покупки подрезать стебли — толстые наискосок срезать, а жесткие — расщепить или обломать. Потом поставить букет в вазу с водой, в которой растворить щепотку сахара или спецсредство.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что никто не должен заставлять родителей дарить цветы учителям в День знаний.