Россиянам раскрыли риски при накоплении дней отпуска

Стенякина: работник может не получить отпускные, если сам отказывался от отдыха

Сознательно отказавшийся от отпуска работник в случае судебного спора может не добиться денежной компенсации за неиспользованные дни отдыха при увольнении. Об этом РИА «Новости» рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Если работник решит через суд потребовать выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск, то многое будет зависеть от позиции работодателя. Если выяснится, что компания соблюдала график и напоминала о праве на отдыхе, а сотрудник добровольно и сознательно отказывался от него, то он рискует остаться без денег за эти дни.

«Суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право», — уточнила парламентарий.

В судебной практике уже были прецеденты, когда работники полностью или частично лишались компенсации за накопленные ими отпускные дни. Депутат напомнила, что по закону перенос отпуска на следующий год допустим в исключительных случаях. Работодателя даже могут оштрафовать, если сотрудник не отдыхал более двух лет подряд.

Ранее в работник подмосковной компании, проработавший в ней в 1998 года, отсудил более одного миллиона рублей за накопленные дни отпуска.