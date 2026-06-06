Россиянам раскрыли несколько способов борьбы с голубями на балконе

Гуманно избавиться от голубей на балконе помогут блестящие вращающиеся флажки, кусочки фольги, сетка, шипы и ватные диски с мятным маслом. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«От голубей на балконе вам могут помочь простые вещи. Например, можно установить на перилах балкона антиприсадочные шипы. Птицам они не навредят, но садиться туда станет неудобно. Еще вариант: натянуть мелкую сетку, тогда голуби просто не смогут залететь», — сказал он.

Птицы также могут испугаться блестящих предметов и резких запахов. На балконе или подоконнике можно разложить ватные диски с мятным маслом, кусочки фольги или старые диски.

Как вариант — поставьте фигурку кошки или хищной птицы на своем балконе или на отмостке у дома. Нельзя устанавливать их на фасаде, крыше или водосточной трубе, чтобы не нарваться на штраф. И ни в коем случае не пытаться отстреливать или травить птиц. Это уголовно наказуемо.

Бондарь добавил, что лучше всего обратиться в управляющую компанию, попросив их почистить от их помета территорию и установить отпугивающие системы на крыше. В случае бездействия УК — пожаловаться в Роспотребнадзор или ГЖИ.

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