Россиянам раскрыли неочевидное полезное свойство кофе

Кофе поможет улучшить память благодаря содержащемуся в нем кофеину. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Гостья передачи пожаловалась эксперту на проблемы с памятью. Она обратилась к неврологу, который прописал ей препараты. Однако пройденный курс не принес результатов.

Мясников заявил, что улучшить память помогут ноотропы — вещества, положительно влияющие на мозговую активность. Один из самых сильных ноотропов — кофеин. Тем же свойством обладают яйца, в которых содержится холин и магний.

Ранее специалист по здоровью Нора Тобин заявила, что зеленый кофе, который не подвергался обжарке, очень полезен для здоровья, потому что содержит большое количество антиоксидантов. В частности, такой напиток помогает нормализовать уровень холестерина в крови.