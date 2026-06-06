Россиянам раскрыли, как сразу распознать турфирмы с мошенниками

В период летних отпусков активизируются аферисты в сфере туризма, заманивая россиян выгодными, но сомнительными предложениями. Первым признаком мошенничества будет просьба о переводе денег за тур на банковскую карту физлица, рассказал ИС «Вести» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, часто блогеры и мошеннические туристические фирмы предлагают скидки либо рекламу отелей. Они также могут предлагать особые условия при бронировании поездки.

«В этом случае деньги как правило переводятся на карту физического лица — это первый знак мошеннических действий», — подчеркнул он.

Горин добавил, что путешественникам стоит проявить бдительность. Они смогут проверить информацию о компании в сводном реестре турагентов и туроператоров на сайте российского Минэкономразвития.

С марта этого года в России вступили в силу поправки, закрепляющие исключительно электронный статус туроператорской деятельности. При проверке компании следует обратить внимание на графу «Финансовое обеспечение», чтобы не остаться и без денег, и отдыха на море.

Ранее турагент Бекир Долмуш предупреждал россиян, что в Турции увеличилось число случаев мошенничества при посуточной аренде жилья. После внесения предоплаты «арендодатель» исчезает.