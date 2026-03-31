Турэксперты предупредили россиян о рисках посуточной аренды жилья в Турции

В Турции растет число случаев мошенничества при посуточной аренде жилья, особенно в курортных районах. Туристы сталкиваются с тем, что после внесения предоплаты «арендодатель» исчезает. Турагент Бекир Долмуш из Турции рассказал РИА «Новости» , что путешественников привлекают выгодные предложения, которые оказываются фальшивыми.

Частные лица, бронирующие жилье напрямую, становятся легкой добычей для мошенников. Высокий спрос на аренду в пик сезона способствует появлению новых мошеннических схем.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов предупредил, что аферисты могут обманывать и при бронировании отелей.

«Есть некие сайты, которые якобы продают отельное бронирование, шлют свои подтверждения, которые не соответствуют, например, информации, поступающей в отель», — рассказал эксперт.

Для безопасного отдыха рекомендуется использовать только проверенные интернет-площадки для аренды жилья. Арутюнов советует обращать внимание на цены и избегать слишком низких предложений, написал ОТР.

«Надо смотреть на цену, она должна быть в рынке: может быть, не самая дорогая, естественно, но и не самая-самая дешевая», — подчеркнул турэксперт.

Перед арендой жилья в другой стране важно изучить местное правовое регулирование, чтобы знать свои права и права собственника. Это поможет грамотно реагировать в случае недоразумений.