Турэксперты предупредили россиян о рисках посуточной аренды жилья в Турции
В Турции растет число случаев мошенничества при посуточной аренде жилья, особенно в курортных районах. Туристы сталкиваются с тем, что после внесения предоплаты «арендодатель» исчезает. Турагент Бекир Долмуш из Турции рассказал РИА «Новости», что путешественников привлекают выгодные предложения, которые оказываются фальшивыми.
Частные лица, бронирующие жилье напрямую, становятся легкой добычей для мошенников. Высокий спрос на аренду в пик сезона способствует появлению новых мошеннических схем.
Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов предупредил, что аферисты могут обманывать и при бронировании отелей.
«Есть некие сайты, которые якобы продают отельное бронирование, шлют свои подтверждения, которые не соответствуют, например, информации, поступающей в отель», — рассказал эксперт.
Для безопасного отдыха рекомендуется использовать только проверенные интернет-площадки для аренды жилья. Арутюнов советует обращать внимание на цены и избегать слишком низких предложений, написал ОТР.
«Надо смотреть на цену, она должна быть в рынке: может быть, не самая дорогая, естественно, но и не самая-самая дешевая», — подчеркнул турэксперт.
Перед арендой жилья в другой стране важно изучить местное правовое регулирование, чтобы знать свои права и права собственника. Это поможет грамотно реагировать в случае недоразумений.