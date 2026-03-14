Россиянам пригрозили штрафами за ночную стирку

Юрист Хромченко: за стирку ночью можно получить штраф в пять тысяч рублей

Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за использование стиральной машины ночью, если ее работа мешает соседям. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Максим Хромченко.

В каждом регионе России действуют законы, которые требуют соблюдать тишину в определенное время и предусматривают ответственность за нарушение. Например, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, а штраф за это может достигать двух тысяч рублей.

«Исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Это означает, что даже стиральная машинка гипотетически может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства», — отметил Хромченко.

Юрист подчеркнул, что в большинстве регионов нарушение тишины влечет за собой штраф от 500 до трех тысяч рублей. В некоторых, таких как Якутия и Санкт-Петербург, штрафы могут составить до пяти тысяч рублей. Собеседник агентства добавил, что их налагают только при наличии доказательств.

«Наличие свидетельских показаний двух или более лиц, видеозаписи и другое», — пояснил он.

По словам юриста, если соседи мешают вам спокойно жить, на них можно подать в суд с требованием компенсации морального вреда. Однако такие случаи редки. Чаще всего проблемы удается решить через домовые чаты, личные переговоры или вызов полиции.

Ранее россиян предупредили о крупном штрафе за вонь из квартиры. Для физлиц он составит от пятисот до одной тысячи рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч. В Госдуме призвали ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах, увеличив штрафы минимум в 10 раз.