Россиян предупредили о крупном штрафе за вонь из квартиры

Финансист Леонова: за вонь из квартиры грозит штраф до 20 тысяч рублей

Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Неприятный запах в квартире может возникнуть из-за несоблюдения санитарных норм. Это может быть связано с тем, что за животным не ухаживают должным образом, в помещении не убирают, вовремя не выносят мусор.

«За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей», — сказала Леонова.

Для юридических лиц штраф значительно выше: от 10 до 20 тысяч рублей.

По словам эксперта, если запах исходит от животных в квартире, питомцев могут изъять у хозяина. Это делается путем выкупа. Такая мера одновременно направлена на защиту животных и прав других жильцов многоквартирного дома.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах — увеличить штрафы минимум в 10 раз. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов считает, что плата рублем заставит людей больше уважать права соседей.