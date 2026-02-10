Россиянам предложили предоставить льготы по утильсбору

По мнению парламентария, нужно рассчитывать утильсбор по старым правилам для легковых авто, купленных для личного пользования до 1 декабря 2025 года. Мера поможет предотвратить появление серых схем регистрации машин и сделать покупку более доступной.

«Отвезти ребенка в школу и на кружки, доехать до работы, съездить за продуктами, помочь пожилым родителям — во всех этих ситуациях большинство граждан рассчитывают именно на личный транспорт. Но после изменения правил расчета утилизационного сбора покупка автомобиля для многих семей стала практически недоступной. Даже базовые модели с учетом уплаты „экологического налога“ стали стоить как суперкар „Формулы-1“, и это больно ударило по обычным людям», — отметил депутат.

Проблема заключается не только в росте цен. Россияне, купившие авто за границей и полностью оплатившие его до 1 декабря 2025 года, стали заложниками обстоятельств из-за логистических издержек и других причин. Теперь на них распространились жесткие правила расчета утильсбора.

Слуцкий также предложил предоставить россиянам возможность один раз без уплаты сбора зарегистрировать машину для личного пользования возрастом до трех лет, включая электромобили, с жестким запретом на перепродажу в течение этого срока.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что продавцы авто стали предлагать россиянам пикапы на фоне повышения утильсбора.