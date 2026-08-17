Россиянам посоветовали ограничить переводы денег ночью

В приложении банка желательно установить ограничение на совершение интернет-транзакций по ночам, это снизит риск хищений, заявили в МВД России. Об этом сообщил ТАСС .

Также в ведомстве порекомендовали поставить лимиты на переводы и снятие наличных. Это особенно актуально для карт и счетов, на которых хранятся накопления.

Ранее в МВД предупредили, что не стоит самостоятельно возвращать деньги, поступившие на карту от незнакомых людей. Вернуть чужой перевод лучше через банк, чтобы избежать вовлечения в мошенническую схему. Также не следует вступать в переписку с незнакомцами и переходить по присланным ими ссылкам.