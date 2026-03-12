Россиянам посоветовали не бояться пятницы 13-го

Христианам не стоит бояться пятницы 13-го и придавать этой дате мистическое значение. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

В марте 13-е число выпало на пятницу второй месяц подряд. Такие совпадения обычно рождают целую волну суеверий, тревожных ожиданий и разговоров о якобы несчастливой дате.

Представитель РПЦ отметил, что в Священном писании и церковном предании нет связи пятницы 13-го с чем-то нечистым. Страх перед этой датой возник под влиянием массовой культуры и Голливуда, а не религиозной традиции.

«Для нас, христиан, нет „плохих“ или „хороших“ дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно», — сказал Береговой.

Он добавил, что верующему стоит посвятить такой день молитве дома или в храме, провести время с близкими и сделать доброе дело.

Ранее в РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост. Так, мирянам в этот период необходимо отказаться от молока, яиц, мяса и рыбы. Важно также заранее посоветоваться со священником, чтобы тот учел особенности здоровья и других жизненные обстоятельства.