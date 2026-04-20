Россиянам посоветовали меньше лежать на диване

Матвиенко: российским мужчинам нужно меньше лежать на диване

Российским мужчинам необходимо меньше лежать на диване и больше заниматься детьми. Об этом на полях форума «Малая родина — сила России» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, климат в семьях зависит как раз от мужчин.

«Поменьше лежать на диване, больше заниматься детьми, любить жену. Должно быть воспитание мамы, воспитание папы. Для детей важно мужское влияние. Хочется, чтобы семья была полноценная», — сказала политик, слова которого привела ИС «Вести».

Матвиенко подчеркнула, что в России без достойных мужчин не будет нормальной жизни, детей и семей.

«Не думаю, что мужчины в кризисе. В поиске многие, но не в кризисе. Надеюсь, они услышат призыв хранить семью, рожать больше детей», — добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко указала, что стратегической угрозой России с точки зрения экономики и национальной безопасности стала проблема обезлюживания территории.