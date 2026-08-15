Россиянам посоветовали использовать биометрию для защиты денег

Для минимизации риска хищения сбережений с банковского счета вместо СМС-кодов необходимо использовать биометрию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Там, где это технически реализовано, следует переходить на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо СМС-кодов, подверженных перехвату», — отметили в ведомстве.

Правоохранители вскрыли новую схему мошенников под видом сообщений от операторов связи. Аферисты утверждают, что нужно продлить срок действия сим-карты или договор на обслуживание, либо предлагают начислить бонусы за пользование услугами под различными предлогами.

Злоумышленники могут запросить присланный в СМС-сообщении код либо ввести на телефоне определенную комбинацию, тем самым получая доступ к информации на аппарате, в том числе к банковским приложениям.