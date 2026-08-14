Россиян предупредили о мошенниках под видом операторов связи

Мошенники обманывают россиян под видом операторов связи. Об этом предупредили эксперты проекта «Перезвони сам», материал опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

«Злоумышленники выходят на связь с потенциальной жертвой, выдавая себя за представителей оператора мобильной связи. Они утверждают, что требуется продлить договор на обслуживание или срок действия сим-карты, либо предлагают начислить бонусы за активное пользование услугами под различными предлогами», — рассказала руководитель проекта Валентина Шилина.

Мошенники могут запросить код, присланный в СМС, или попросить ввести определенную комбинацию на телефоне, тем самым получая доступ к данным на аппарате — банковским приложениям и другой информации.

В качестве повода могут также использовать необходимость отвязать номер от серых баз или перевыпустить его. Злоумышленники намеренно создают стрессовую ситуацию, чтобы «клиент» действовал импульсивно и не мог проверить информацию.

Эксперты проекта напомнили, что нельзя передавать коды из СМС, а для дополнительной защиты необходимо использовать двухфакторную аутентификацию.