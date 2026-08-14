Россиян предупредили о мошенниках под видом операторов связи
Эксперты «Перезвони сам»: мошенники под видом операторов связи обманывают людей
Мошенники обманывают россиян под видом операторов связи. Об этом предупредили эксперты проекта «Перезвони сам», материал опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.
«Злоумышленники выходят на связь с потенциальной жертвой, выдавая себя за представителей оператора мобильной связи. Они утверждают, что требуется продлить договор на обслуживание или срок действия сим-карты, либо предлагают начислить бонусы за активное пользование услугами под различными предлогами», — рассказала руководитель проекта Валентина Шилина.
Мошенники могут запросить код, присланный в СМС, или попросить ввести определенную комбинацию на телефоне, тем самым получая доступ к данным на аппарате — банковским приложениям и другой информации.
В качестве повода могут также использовать необходимость отвязать номер от серых баз или перевыпустить его. Злоумышленники намеренно создают стрессовую ситуацию, чтобы «клиент» действовал импульсивно и не мог проверить информацию.
Эксперты проекта напомнили, что нельзя передавать коды из СМС, а для дополнительной защиты необходимо использовать двухфакторную аутентификацию.