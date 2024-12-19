Россиянам порекомендовали воздержаться от обсуждения «неловких ситуаций» на корпоративе

Специалист по деловому протоколу Екатерина Богачева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала не обсуждать произошедшие на корпоративе «неловкие ситуации».

По ее мнению, такие беседы на работе заставляют сотрудников чувствовать себя «не в своей тарелке» и отвлекают от обязанностей.

«Этикет говорит нам о том, что как бы ни плясал какой-нибудь отдел на столах или кто-то уснул лицом в салате, то мы на следующий день этих ситуаций не обсуждаем», — отметила Богачева.

Она заметила, что это крадет рабочее время. Люди тратят время на обсуждение вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. По словам специалиста, все, что было на корпоративе, должно остаться на корпоративе.