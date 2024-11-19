Россиянам пообещали вернуть доступную ипотеку

Набиуллина: ипотека в России сейчас мало кому доступна

В России многие отложили покупку жилья из-за низкой доступности ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

Она отметила, что первым шагом к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти, будет выход рынка из состояния перегрева. Для этого, добавила Набиуллина, рост доходов россиян должен опережать поднятие цен на недвижимость.

«Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню», — привело слова Набиуллиной РИА «Новости».

Глава Банка России объяснила, что этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе.

Российские банки повысили ставки по ипотеке на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и инфляционного роста. У Сбера они выросли с 15 ноября на 3,5%.