Кишечная палочка и растительные жиры: SHOT ПРОВЕРКА выяснила, чем опасен пломбир

Команда SHOT ПРОВЕРКИ решила проверить несколько популярных марок мороженого, которые часто покупаются россиянам. Образцы оставляли таять при комнатной температуре, после чего оценивали их внешний вид, консистенцию и поведение после размораживания. Также проводились лабораторные исследования с использованием оборудования Российского биотехнологического университета.

Представитель Роскачества Наталья Завьялова отметила, что подмена молочного жира растительным является самым массовым нарушением среди производителей мороженого. Она подчеркнула, что фальсификацию не всегда можно распознать только по фитостеринам — маркерам растительных жиров. Иногда фиксируются отклонения в жирнокислотном составе даже без обнаружения этих маркеров. Это может означать, что производитель заменил часть дорогого молочного жира очищенным растительным жиром или добавил немолочные животные жиры.

Еще одной серьезной проблемой, выявленной в ходе исследований, является санитарное состояние производств. В некоторых образцах мороженого были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушениях санитарно-гигиенических требований на производстве.

Эти результаты подчеркивают важность контроля за качеством продуктов питания и необходимость соблюдения стандартов безопасности на всех этапах производства.