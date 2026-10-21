Россиянам перечислили пять ошибок при заказе кейтеринга на семейный праздник

При заказе кейтеринга на семейный праздник важно точно рассчитать число гостей, учесть ограничения в питании и провести дегустацию блюд. Об этом сообщило издание URA.RU .

Как отмечают специалисты, чаще всего организаторы неточно рассчитывают количество гостей, забывая про детей, водителей и «плюс один», а также не учитывают серьезные пищевые ограничения, такие как аллергия на орехи, глютен или морепродукты.

Еще одной проблемой становится выбор подрядчика только по низкой цене: дешевое предложение часто не включает доставку, посуду и сервис, из-за чего финальный счет вырастает. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить дегустацию до подписания договора и обязательно фиксировать все условия — от меню до ответственности за уборку — в письменном соглашении с пунктом о форс-мажоре.