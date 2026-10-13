Россиянам перечислили основные ошибки при покупке авиабилетов с пересадками

При покупке авиабилета с пересадкой главное — внимательно проверить маршрут. Ошибки при выборе стыковки, отдельной брони или багажного тарифа могут обернуться пропущенным рейсом, доплатой и срочным поиском нового перелета, пишет Ura.ru .

Два билета, оплаченные одной картой, считаются отдельными перевозками, поэтому при задержке первого рейса вторая авиакомпания не обязана ждать пассажира. Рекомендуется покупать маршрут единым билетом, даже если его выполняют разные перевозчики. При самостоятельной стыковке бесплатная пересадка не предусмотрена: придется заново регистрироваться, получать багаж и покупать новый рейс за свой счет.

Перед покупкой необходимо заранее оценить, хватит ли времени на смену терминала, повторную регистрацию, паспортный контроль и получение чемодана, поэтому лучше закладывать запас времени, особенно при международном маршруте. Также следует проверить требования к транзитной визе для своего гражданства, так как даже нахождение в международной зоне не всегда освобождает от них.

Отдельного внимания требует багаж: при отдельных билетах чемодан часто приходится получать в точке пересадки и сдавать заново, поэтому нужно заранее уточнить вес, габариты и стоимость у каждой авиакомпании. Наконец, необходимо тщательно сверить имя, дату рождения и номер паспорта в документах.