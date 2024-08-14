Сотрудник Банка России Мизинов рассказал, что мошенники научились использовать для обмана дипфейки

В последнее время мошенники все чаще стали использовать дипфейки для обмана граждан. Об этом Life рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

Аферисты, получив доступ к соцсетям человека, перехватывают голос из аудио, а затем с помощью нейросети подделывают его практически без отличий от оригинала.

«Далее случается звонок вашему родственнику, где они могут говорить в прямом эфире с задержкой в одну секунду», — сказал эксперт.

Обычно такие звонки совершаются поздно ночью или рано утром, чтобы застать человека врасплох, добавил Мизинов.