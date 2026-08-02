Россиянам перечислили главные симптомы кризиса среднего возраста

Неудовлетворенность собой и собственной жизнью может быть одним из основных симптомов кризиса среднего возраста. Об этом 360.ru сообщила психолог Екатерина Кольцова.

По ее словам, человек, который вошел в переходный период, может предаваться навязчивым мыслям о том, что отношения, карьера или внешность выглядят как-то не так, как хотелось бы. Второй признак кризиса — потеря смысла.

«Человек начинает задавать себе вопрос: зачем я это делаю, почему я занимаюсь этой профессией и живу с этим человеком, почему я живу в этом городе? Я старался, трудился, а ради чего? Это точно то, что мне нужно?» — пояснила эксперт.

В качестве третьего симптома она обозначила состояние потерянности. Человек не может понять, в какую сторону двигаться дальше.

Подробнее о том, что с собой несет кризис среднего возраста и как правильно его пережить, читайте в нашей статье.