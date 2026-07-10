Доживем до отпуска. Что делать, если ощущается переутомление
Невролог Комаров: отдохнуть после работы поможет контрастный душ
Стресс и загруженность работой могут сильно навредить здоровью, если откладывать отдых и не следить за режимом. Чтобы полноценно восстановиться, нужны не только сон и покой, но и смена деятельности.
Массовый отказ россиян от летних отпусков провоцирует хроническое переутомление и даже обмороки.
Почему человек может потерять сознание и как не допустить перенагрузки организма, 360.ru рассказал руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров. Он объяснил, что чаще всего переутомление возникает из-за истощения. Например, когда погрузившийся с головой в работу человек не успевает нормально поесть и мало спит.
«К потере сознания приводят три момента. Первый — это гипогликемия, то есть низкий уровень сахара. Клетки головного мозга перестают функционировать и отключаются», — подчеркнул врач.
Также потерять сознание можно на фоне гипотонии, когда резко снижается артериальное давление.
Организм перестает получать кровоснабжение, в частности в головном мозге. Компенсируется это тем, что нужно перейти срочно в горизонтальное положение, чтобы отрегулировать кровоток. Обморок — это защитный механизм коры головного мозга.
Третьим механизмом специалист назвал перегрузку избыточной информацией.
«Иногда происходит эписиндром — электрический разряд, который блокирует, перезагружает кору. Здесь более плотная связка может быть с переутомлением», — уточнил эксперт.
Когда идти в отпуск
По мнению невролога, в отпуск лучше всего уходить раз или два в год. В первом случае он должен составлять почти месяц, а во втором — минимум две недели.
«Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — отметил врач.
По этой причине все санатории и профилактории функционируют по режиму 21 день, заметил специалист. Первые две недели человек отходит от работы, а с третьей начинает полноценно отдыхать.
«С точки зрения профилактической медицины, не меньше 14 дней должен быть отпуск с отсутствием доступа к рабочей информации (телефоны, ноутбуки, интернет, контакты с сотрудниками). Перезагрузка должна быть эмоциональная, функциональная и физическая», — рассказал врач.
Как отдыхать
Лучшим способом восстановиться в выходной невролог назвал смену деятельности. Если работа умственная, то раз в неделю или две нужна какая-то активная деятельность: пейнтбол, велосипед, соревнования, выезд на дачу с обработкой огорода.
«Именно интенсивные мероприятия, которые будут выжигать накопленный кортизол и норадреналин. Просто лечь отдохнуть на выходных и никуда не ходить в течение двух дней — это не совсем то. Да, организм отдохнет, у него появится дополнительный ресурс, но он истощится в первую же половину недели», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Если отпуск еще не скоро, а уже есть ощущение хронической усталости, то важно предпринять ряд мер. Врач рекомендовал принимать по утрам витамины, в том числе йод, селен, каротиноиды, витамин A, витамин E, витамин D.
Чтобы правильно выбрать дозировку, лучше выбирать витаминные комплексы, где уже все прописано, также на этот счет можно посоветоваться с врачом или провизором.
Большое значение имеет и рацион.
Дробное питание: завтрак съешь сам, обед отдай другу, ужин отдай врагу или съешь салатик. Обязательно условие разгрузки на ночь кишечного тракта: без тяжелых белков и углеводов. Очень важный момент — сон не меньше шести часов. Засыпать лучше в 22:00-22:30, чтобы к 04:00-05:00 утра появилось уже чувство накопленного дофамина.
Он уточнил, что этот основной активизирующий и регулирующий медиатор, он синтезируется как раз в промежуток от 23:00 до 03:00 часов.
Чтобы укрепить здоровье, также следует принимать контрастный душ. Не обязательно использовать экстремально холодную воду — вполне достаточно температуры 37-38 градусов в сочетании с горячей водой 42-43 градуса
«Это так называемая сосудистая тренировка. Его можно применять с утра, после зарядки. А когда мы чувствуем, что уже подходит астения, утомление есть, это можно сделать и перед сном. Такой массаж вечерний сосудистый позволит и правильно заснуть, и получить дополнительный заряд функциональный энергии для следующего дня», — добавил врач.
Хорошо отразятся на здоровье и регулярные спортивные занятия.
«Если спорт присутствует ежедневный, то это замечательно. Хотя бы три раза в неделю полезна нагрузка УФП, которая уменьшает так называемую венозную недостаточность, включает венозную помпу, разгружает головной мозг от „отработанной“, бедной кислородом и питательными веществами крови и позволяет восстановить кровоток», — сообщил врач.
Если рядом упал человек
Если вдруг рядом кто-то упал в обморок, то сначала нужно вызвать скорую помощь. Невролог посоветовал после этого перевернуть пациента на бок, освободить рот от зубных протезов или рвотных масс, если они там появились.
«Прямо пальцами или взять салфеточку и все изо рта достать, освободить воздухоносные пути. Если есть судороги, ни в коем случае не совать ничего в рот», — подчеркнул врач.
Он добавил, что полностью менять положение человека нельзя, даже если он упал на бордюр. Допустимо только перевернуть на бок, разминать уши или пальцы тоже не нужно. Также врач отметил, что можно положить под голову куртку или что-нибудь еще.