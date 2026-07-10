10 июля 2026 20:16 Доживем до отпуска. Что делать, если ощущается переутомление Невролог Комаров: отдохнуть после работы поможет контрастный душ Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Стресс и загруженность работой могут сильно навредить здоровью, если откладывать отдых и не следить за режимом. Чтобы полноценно восстановиться, нужны не только сон и покой, но и смена деятельности.

Массовый отказ россиян от летних отпусков провоцирует хроническое переутомление и даже обмороки. Почему человек может потерять сознание и как не допустить перенагрузки организма, 360.ru рассказал руководитель реабилитационного центра «Доверие», врач-невролог Александр Комаров. Он объяснил, что чаще всего переутомление возникает из-за истощения. Например, когда погрузившийся с головой в работу человек не успевает нормально поесть и мало спит. «К потере сознания приводят три момента. Первый — это гипогликемия, то есть низкий уровень сахара. Клетки головного мозга перестают функционировать и отключаются», — подчеркнул врач. Также потерять сознание можно на фоне гипотонии, когда резко снижается артериальное давление.

Организм перестает получать кровоснабжение, в частности в головном мозге. Компенсируется это тем, что нужно перейти срочно в горизонтальное положение, чтобы отрегулировать кровоток. Обморок — это защитный механизм коры головного мозга.

Третьим механизмом специалист назвал перегрузку избыточной информацией. «Иногда происходит эписиндром — электрический разряд, который блокирует, перезагружает кору. Здесь более плотная связка может быть с переутомлением», — уточнил эксперт.

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Когда идти в отпуск По мнению невролога, в отпуск лучше всего уходить раз или два в год. В первом случае он должен составлять почти месяц, а во втором — минимум две недели. «Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — отметил врач. По этой причине все санатории и профилактории функционируют по режиму 21 день, заметил специалист. Первые две недели человек отходит от работы, а с третьей начинает полноценно отдыхать. «С точки зрения профилактической медицины, не меньше 14 дней должен быть отпуск с отсутствием доступа к рабочей информации (телефоны, ноутбуки, интернет, контакты с сотрудниками). Перезагрузка должна быть эмоциональная, функциональная и физическая», — рассказал врач.

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Как отдыхать Лучшим способом восстановиться в выходной невролог назвал смену деятельности. Если работа умственная, то раз в неделю или две нужна какая-то активная деятельность: пейнтбол, велосипед, соревнования, выезд на дачу с обработкой огорода. «Именно интенсивные мероприятия, которые будут выжигать накопленный кортизол и норадреналин. Просто лечь отдохнуть на выходных и никуда не ходить в течение двух дней — это не совсем то. Да, организм отдохнет, у него появится дополнительный ресурс, но он истощится в первую же половину недели», — обратил внимание собеседник 360.ru. Если отпуск еще не скоро, а уже есть ощущение хронической усталости, то важно предпринять ряд мер. Врач рекомендовал принимать по утрам витамины, в том числе йод, селен, каротиноиды, витамин A, витамин E, витамин D. Чтобы правильно выбрать дозировку, лучше выбирать витаминные комплексы, где уже все прописано, также на этот счет можно посоветоваться с врачом или провизором.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Большое значение имеет и рацион.

Дробное питание: завтрак съешь сам, обед отдай другу, ужин отдай врагу или съешь салатик. Обязательно условие разгрузки на ночь кишечного тракта: без тяжелых белков и углеводов. Очень важный момент — сон не меньше шести часов. Засыпать лучше в 22:00-22:30, чтобы к 04:00-05:00 утра появилось уже чувство накопленного дофамина.

Он уточнил, что этот основной активизирующий и регулирующий медиатор, он синтезируется как раз в промежуток от 23:00 до 03:00 часов. Чтобы укрепить здоровье, также следует принимать контрастный душ. Не обязательно использовать экстремально холодную воду — вполне достаточно температуры 37-38 градусов в сочетании с горячей водой 42-43 градуса «Это так называемая сосудистая тренировка. Его можно применять с утра, после зарядки. А когда мы чувствуем, что уже подходит астения, утомление есть, это можно сделать и перед сном. Такой массаж вечерний сосудистый позволит и правильно заснуть, и получить дополнительный заряд функциональный энергии для следующего дня», — добавил врач.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com