Россиянам озвучили наказание за прогул рабочей субботы

Пропуск работы в рабочую субботу без уважительной причины будет считаться прогулом. За это можно получить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, а в некоторых случаях — увольнение. Кроме того, работник может лишиться премии, рассказала РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Пропуск рабочей субботы без уважительной причины по ТК РФ будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание (замечание, выговор или увольнение) или лишение премии, если это предусмотрено локальными актами», — сказала Санина.

В последнюю неделю октября россияне будут работать шесть дней из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. Его отмечают в России 4 ноября каждый год.

Таким образом, шестидневная рабочая неделя завершится тремя выходными подряд.

Однако 1 ноября — предпраздничный день, так что те, кто работает пять дней в неделю, смогут уйти домой на час раньше. Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что рабочий день перед праздником по законодательству должен быть сокращенным.