Россиянам озвучили надежные способы спастись от жары

Кардиолог Прокофьев: от перегрева в 30-градусную жару спасут холодовые компрессы

Во время жары важно соблюдать питьевой режим, носить одежду по погоде из натуральных тканей и ограничить физические нагрузки. Также легче перенести высокие температуры помогут холодовые компрессы, рассказал 360.ru врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Он рекомендовал использовать таким образом кусочки льда, наполненные холодной водой грелки, смоченные бинты. Компресс можно накладывать на запястья и голеностоп — это позволит снизить температуру тела.

«Мы используем дополнительное охлаждение. Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организму по предотвращению теплового удара», — подчеркнул врач.

Если человек все-таки перегрелся, то следует незамедлительно вызвать скорую. Кардиолог обратил внимание, что тепловой или солнечный удар — это очень опасное состояние, поэтому пострадавшему обязательно требуется помощь.

Подробнее о том, как защитить себя во время жаркой погоды, читайте в материале 360.ru.