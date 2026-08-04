Отзвук европейского катаклизма. Как пережить надвигающуюся на Москву жару

Температура в Центральной России в ближайшие дни превысит отметку в +30 градусов. Что ждать на этой неделе от погоды и как спастись от перегрева — выяснил 360.ru.

Что будет с погодой

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что волна жары накроет в первую очередь юг Центральной России, в том числе Воронежскую и Курскую области. По его словам, воздух может прогреться до +35 градусов.

«Всплеск жары придется в основном на пятницу, но он будет, и это нужно подчеркнуть, очень кратковременным. Потому что уже вечером, это я буду говорить про Москву, начиная с северо-запада будет проходить холодный атмосферный фронт», — уточнил синоптик.

Специалист добавил, что 7 августа в столице прогнозируется гроза. В субботу пройдут грозовые дожди, столбики термометров покажут не выше +24 градусов.

«Эта жара — отзвук центральноевропейской жары. В Будапеште шестого числа может быть и +40 градусов», — объяснил эксперт.

Он сообщил, что высокие температуры продержатся буквально один-полтора дня. При этом в норме дневная температура в Московском регионе в начале августа составляет примерно +25 градусов.