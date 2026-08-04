Отзвук европейского катаклизма. Как пережить надвигающуюся на Москву жару
Синоптик Шувалов: волна жары накроет Московский регион 7 августа
Температура в Центральной России в ближайшие дни превысит отметку в +30 градусов. Что ждать на этой неделе от погоды и как спастись от перегрева — выяснил 360.ru.
Что будет с погодой
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что волна жары накроет в первую очередь юг Центральной России, в том числе Воронежскую и Курскую области. По его словам, воздух может прогреться до +35 градусов.
«Всплеск жары придется в основном на пятницу, но он будет, и это нужно подчеркнуть, очень кратковременным. Потому что уже вечером, это я буду говорить про Москву, начиная с северо-запада будет проходить холодный атмосферный фронт», — уточнил синоптик.
Специалист добавил, что 7 августа в столице прогнозируется гроза. В субботу пройдут грозовые дожди, столбики термометров покажут не выше +24 градусов.
«Эта жара — отзвук центральноевропейской жары. В Будапеште шестого числа может быть и +40 градусов», — объяснил эксперт.
Он сообщил, что высокие температуры продержатся буквально один-полтора дня. При этом в норме дневная температура в Московском регионе в начале августа составляет примерно +25 градусов.
Как спастись от жары
Во время жары нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью. Врач-кардиолог Денис Прокофьев в беседе с 360.ru обратил внимание, что вместе с температурой повышается и нагрузка на организм. В первую очередь это влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и работу центральной нервной системы.
«Все механизмы во время жары направлены на одну основную функцию — поддержание температуры тела в рамках физиологической нормы», — объяснил специалист.
Врач призвал во время жары пить больше воды. По его словам, чтобы поддержать необходимое количество микроэлементов, хорошо подойдет минералка. Прокофьев отметил, что организм охлаждается за счет потоотделения, поэтому важно не допустить обезвоживания.
Важно не забывать и о правильной одежде. Лучше всего подойдут хлопковые, хлопчатобумажные материалы, которые не создают парникового эффекта. С 11:00 до 16:00 солнце жарит сильнее всего, поэтому в данный период лучше находиться в кондиционированном помещении.
«Безусловно, одно из осложнений от жары — это гипоксия, поэтому мы стараемся достаточно часто (один раз в час) по 15 минут проветривать помещение», — заявил собеседник 360.ru.
Чтобы снизить температуру тела, можно использовать холодовые компрессы — кусочки льда, наполненные холодной водой грелки, смоченные бинты. Кардиолог посоветовал накладывать их на запястья и голеностоп.
«Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организма по предотвращению теплового удара», — добавил он.
Для кого жара особенно опасна
Если тепловой или солнечный удар все-таки произошел, необходимо сразу вызвать скорую помощь.
Наибольшую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями, особенно находящимися не в стадии ремиссии или компенсации.
Это тот, кто страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью, кто перенес инфаркт и инсульт, бронхиальную астму. К группе риска относятся люди с многими другими заболеваниями и беременные.
Кардиолог рекомендовал во время жары воздержаться от серьезной физической активности, особенно от марафонов и посещения фитнес-клубов. Допускается 30 минут аэробных нагрузок вроде пеших прогулок, плавания, скандинавской ходьбы.
Врач также посоветовал отказаться от курения, потому что на жаре усугубляется гипоксия головного мозга. Опасность представляет алкоголь и кофеиносодержащее питье. Оптимальными напитками эксперт назвал зеленый чай и черный чай с лимоном.