Россиянам объяснили важность кино для передачи памяти о Победе
Социолог Мацкевич: кино является способом передачи памяти о Дне Победы
Кинематограф является одним из ключевых способов передачи памяти о Дне Победы. Об этом РИА «Новости» сообщила кандидат социологических наук Мария Мацкевич.
«С уходом живых свидетелей начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино», — пояснила она.
При этом старшее поколение и молодежь, как правило, выбирают разные фильмы, поскольку значимость праздника требует постоянного «перевода» на язык новых поколений.
«Если старшее поколение цитирует „Семнадцать мгновений весны“, то молодежь вспоминает „Т-34“», — сказала Мацкевич.
Ранее россиянам перечислили интересные факты о Великой Отечественной войне, о которых не говорили в школе.