Россиянам объяснили важность кино для передачи памяти о Победе

Фото: РИА «Новости»

Кинематограф является одним из ключевых способов передачи памяти о Дне Победы. Об этом РИА «Новости» сообщила кандидат социологических наук Мария Мацкевич.

«С уходом живых свидетелей начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино», — пояснила она.

При этом старшее поколение и молодежь, как правило, выбирают разные фильмы, поскольку значимость праздника требует постоянного «перевода» на язык новых поколений.

«Если старшее поколение цитирует „Семнадцать мгновений весны“, то молодежь вспоминает „Т-34“», —  сказала Мацкевич.

