Россиянам объяснили рост случаев изъятия паспортов на границе

РБК: у россиян стали чаще забирать загранпаспорта на границе

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Число случаев изъятия у россиян заграничных паспортов при выезде из страны резко увеличилось. Причиной стали ошибки в документах, сообщил РБК.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что всплеск обращений об изъятых паспортах зафиксировали в мае и июне.

«Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — указал он.

Сотрудники пограничной службы находили в документах опечатки: неправильное написание имени или города, ошибки в датах. Чаще всего проблемы возникали с загранпаспортами, не имеющими биометрию.

Ранее о риске проблем с документами путешественников предупредила Ассоциация туроператоров России. Проблемы могут возникнуть из-за советского наименования населенного пункта, а также из-за особенностей транслитерации. В АТОР добавили, что одного пассажира не хотели пропускать через границу из-за того, что в качестве места рождения в его паспорте указали «Ленинградская область» без детализации.

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