Россиянам объяснили резкое подорожание сливочного масла

Рост цен на сливочное масло в розничных магазинах связан с повышением стоимости сырья для производства. Об этом «Известиям» рассказала глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

По ее словам, сливочное масло — это очень молокоемкий продукт, поскольку для его производства нужны большие объемы сырого молока. На килограмм сливочного масла в среднем необходимо потратить около 20 тонн сырья.

«Стоимость молока только за последний год в России увеличилась на 21%. В результате средняя цена сырья для производства сливочного масла в сентябре увеличилась до 38 рублей за литр без учета НДС», — сказала Петрова.

В среднем в региональных и федеральных сетях сливочное масло в ноябре подорожало на 25,4%, до 262,8 рубля за пачку.

Ранее стало известно, что ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию.