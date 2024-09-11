Россиянам объяснили причины повышения тарифов ЖКХ

«Известия»: рост тарифов на ЖКХ связан с инфляцией и тратами на ремонт объектов

Рост тарифов ЖКХ связан с инфляцией и затратами на ремонт и модернизацию объектов хозяйства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Жители некоторых регионов России пожаловались на ощутимый рост тарифов по жилищно-коммунальным услугам после плановой индексации 1 июля. В некоторых субъектах платежи по ЖКХ выросли на 15–20% и более. В Костроме за двухкомнатную квартиру плата выросла с 3850 до 8250 рублей — более чем в два раза.

В некоторых городах Рязанской, Калужской и Тюменской областей сумма в общей квитанции увеличилась в 1,5–2 раза.

«Больше всего платят жители регионов Крайнего Севера и Арктики, Дальнего Востока», — рассказала сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова.

Представители Минстроя отметили, что индексация по ЖКХ проходит в рамках инфляции и с учетом трат на ремонт и модернизацию объектов хозяйства. В ФАС напомнили о действующих мерах поддержки населения, в том числе о субсидиях на оплату коммунальных услуг для семей с низким доходом.

В Госдуме ранее предложили вернуться к долгосрочным тарифам ЖКХ. По данным издания Forbes, будущей весной парламентарии хотят разработать проект, по которому платежи по жилищно-коммунальным услугам с поправкой на индексацию будут устанавливать на пять лет.