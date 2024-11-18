Россиянам объяснили причину повышения штрафов за нарушение ПДД в России

Возможное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения в России связано с инфляцией. Об этом 360.ru заявил автоэксперт, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«По первому впечатлению, повышение штрафов носит инфляционный характер. Эти суммы не поднимали уже давно, а теперь повысили лишь по процентам. Экономика волатильная, прежними штрафами уже никого не напугаешь», — сказал он.

Попов отметил, что для него непонятно, почему повышение коснулось лишь 12-й главы КоАП, связанной именно с ПДД.

«Штрафы по ПДД — это основной наполнитель бюджета, их выписывает техника по камерам. Самый быстрый эффект — повысить штрафы, и сразу произойдет приход денег в бюджет. Но обращу внимание, что это пока только проект», — добавил эксперт.

Он напомнил, что 25 лет назад штрафы привязали к МРОТ, который с тех пор существенно увеличился. Попов предложил, что можно переписать штрафы и указать их сумму в привязке к некому общему базовому тарифу.

«Штрафы за ПДД не имеют отношения к повышению безопасности дорожного движения: если людей не напугали 500 рублей, то их не напугают и 550 рублей. Вот если отменить нештрафуемый порог в 20 километров в час, тогда это будет реальная борьба за безопасность», — заключил Попов.

В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Например, взыскание за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а за нарушение правил применения ремней безопасности — с одной до 1,5 тысячи рублей.