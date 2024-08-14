Россиянам объяснили повышение цен на водку с 1 сентября

Повышение цен на водку в России с 1 сентября связано с повышением роста спирта со стороны компании «Росспиртпром». Об этом 360.ru сообщил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Компания „Росспиртпром“ перешла из государственных рук в частные. А она придерживается своих дополнительных правил — получение прибыли, выход на уровень рентабельности. Видимо, рентабельность компании была недостаточной при переходе в частные руки из государственных», — сказал он.

Дробиз отметил, что если в мае 2024 года спирт в любой бутылке водки стоил 13 рублей, то теперь будет стоить 17.

«То есть, произошло подорожание на четыре рубля, а целом незначительное, ведь максимальное повышение розничной цены на водку составит 10 рублей. На непотребителя это не окажет влияния никакого. Рынок водки в России стабилен с 2017 года, падения не», — добавил директор ЦИФРРА.

Ранее Дробиз отметил серьезное сокращение нелегального рынка алкоголя в РФ.