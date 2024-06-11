Директор ЦИФРРА Дробиз отметил серьезное сокращение нелегального рынка алкоголя в РФ

За последние три года нелегальный рынок спиртного серьезно сократился. Об этом рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с ИА НСН.

Специалист отметил, что такая ситуация стала результатом роста уровня жизни граждан.

«Те малообеспеченные слои населения, которые покупали нелегальную водку, сейчас покупают легальную», — добавил эксперт.

По его словам, для полноценного решения проблемы необходимо поднять уровень МРОТ по меньшей мере в два раза. Минимальная зарплата должна составлять 30-40 тысяч рублей.

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