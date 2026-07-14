Россиянам объяснили, почему отказ от обеда ради сокращенной смены вне закона
Юрист Зайцева: сократить рабочий день за счет отказа от обеда нельзя
Трудовое законодательство не позволит россиянам без согласования с начальством уйти с работы пораньше за счет отказа от обеденного перерыва. Об этом партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева сообщила агентству «Прайм».
Продолжительность и конкретное время перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением работника с работодателем. Зайцева сообщила, что перенос обеда без предварительного согласования считается нарушением.
«Самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе», — сказала она.
Ранее юрист Евгения Балдина сообщила, что некоторые категории сотрудников имеют право на сокращенный рабочий день. Среди них беременные женщины.