Юрист Балдина напомнила о праве беременных и родителей детей до 14 лет на неполный рабочий день

Юрист Евгения Балдина заявила, что определенные категории граждан имеют право просить о переводе на неполный рабочий день. К таким категориям относятся беременные женщины, родители детей до 14 лет и лица, осуществляющие уход за больными родственниками. Об этом написали «Известия» .

Балдина подчеркнула, что согласно статье 93 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан удовлетворить просьбу о неполном рабочем времени, если она исходит от беременной женщины, родителя с ребенком до 14 лет или опекуна ребенка-инвалида до 18 лет, а также от лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Юрист также отметила, что право на неполную занятость сохраняется за женщинами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Установление сокращенного графика в таких случаях — обязанность работодателя при наличии заявления от сотрудника.

Для сравнения, руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что сотрудник может уйти с работы раньше, если время, отведенное для обеденного перерыва, не было использовано, и это разрешено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с начальством.