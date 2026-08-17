Россиянам объяснили, можно ли завещать место на кладбище

Курбаков: завещать место на общественном кладбище нельзя, оно не в собственности

Россияне не имеют права завещать место на общественном кладбище, оно не принадлежит им по праву собственности. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Курбаков.

По его словам, конкретное место захоронения на кладбище предоставляют в рамках похоронного дела, передать его не получится.

«Место на кладбище нельзя завещать подобно земельному участку, квартире, денежным средствам или автомобилю. Предоставляемый участок на общественном кладбище не является принадлежащим по праву собственности», — объяснил юрист.

При этом Курбаков напомнил о возможности предоставлять участки земли на кладбищах для создания родовых захоронений, если это предусматривает региональное или федеральное законодательство.

Ранее жителя Ростова-на-Дону задержали за получение взятки при попытке продать нужное место на кладбище для захоронения участника СВО.