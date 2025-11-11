Россиянам объяснили методику определения автора произведения, созданного с помощью ИИ

Определение авторства произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), становится все более актуальным вопросом. В связи с этим появляются новые подходы и решения. Эксперты отмечают, что изменения в законодательстве, например, поправки в Казахстане, подтверждают возможность признания сложного промпта объектом авторского права, написал сайт Ferra.ru .

Основным критерием является уровень участия человека: он должен демонстрировать выбор и управление итогом, а не просто запускать процесс, рассказала руководитель направления по интеллектуальной собственности AIRI Вита Власова.

Существуют перспективы развития специальных норм для контента, созданного с помощью ИИ. Необходимо адаптировать текущую систему прав, ориентированную на человека как на творца, к новым реалиям. Возможные решения включают разделение прав между создателем запроса, разработчиком модели и владельцем данных, а также введение международных стандартов, подобных Creative Commons, для регистрации и лицензирования.

Для контроля за авторством и уникальностью ИИ-контента уже существуют технические инструменты. Платформы внедряют цифровые метки и стандарты, фиксирующие историю создания с помощью криптографии. Также есть детекторы, выявляющие признаки генерации, хотя они не всегда точны. Блокчейн помогает вести реестры с доказательствами первоочередности, а методы идентификации моделей позволяют определять источник.