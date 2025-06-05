Россиянам объяснили летний рост цен на авиаперелеты

Глава «Аэрофлота» назвал лето основным сезоном заработка на год для авиакомпаний

Летом цены на авиабилеты поднимутся из-за высокого спроса, но не выйдут за пределы инфляции. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«Для нас это тот короткий период, для всех авиакомпаний, когда мы можем заработать и компенсировать убыточные периоды низкого сезона — первого и четвертого кварталов», — заявил он.

На заработанное в эти три-четыре месяца компания впоследствии финансирует летную годность и техобслуживание самолетов, добавил топ-менеджер. При этом в активной эксплуатации планируют держать до 95% авиапарка.

Ранее депутат Михаил Матвеев предложил отменить невозвратные авиабилеты. По его словам, таким образом авиакомпания сможет заново продавать вернувшиеся к ним билеты и, как следствие, повысить заполняемость.