Россиянам объяснили, кого нельзя выселить даже из чужой квартиры

Собственник жилья не всегда может выселить людей, которые живут c ним под одной крышей. О тех, чье право на проживание защищает закон, рассказала кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина в интервью агентству «Прайм» .

Юрист напомнила, что после прекращения семейных отношений бывший член семьи собственника обычно теряет право пользоваться жильем. При этом в некоторых случаях человек сохраняет возможность жить в квартире по соглашению сторон или по решению суда.

«Такое решение суда возможно, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильем в силу имущественного положения и других обстоятельств, в том числе состояния здоровья, нетрудоспособности, наличия нетрудоспособных иждивенцев, потери работы, учеба», — пояснила Лахтина.

По ее словам, к членам семьи собственника относятся супруг, дети и родители, которые живут с ним вместе. Суд также может признать членами семьи других родственников и иждивенцев. Отдельной строкой закон защищает несовершеннолетних детей собственника.

Лахтина добавила, что некоторые категории граждан получают право пожизненного проживания, например, при завещательном отказе или договоре ренты. Эти права придется учитывать даже после продажи квартиры новому владельцу.

