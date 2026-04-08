Юрист Хрулев объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры

Залив квартиры — ситуация неприятная, но не безвыходная. Главное — правильно зафиксировать последствия и выстроить позицию. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, право на возмещение ущерба закреплено в гражданском законодательстве. Однако на практике выплачивается только то, что можно доказать. Поэтому нужна независимая экспертиза, которая зафиксирует источник залива, перечень повреждений и стоимость восстановительного ремонта. Заключение специалиста станет базой для переговоров.

Расходы на экспертизу включаются в сумму требований и подлежат возмещению.

Моральный вред в таких делах возможен, но его значение часто переоценивают. «Попытка сделать моральный вред центральным элементом требований почти всегда приводит к завышенным ожиданиям», — подчеркнул юрист.

Важно правильно определить ответственного за залив. Причина может находиться в квартире соседей, в общем имуществе дома или в инженерных системах. Ошибка на этом этапе приводит к затягиванию процесса и потере времени.

Во многих случаях спор можно урегулировать без суда — через досудебное соглашение или медиацию. Стороны договариваются о сумме и порядке выплат, опираясь на экспертную оценку. Такой подход позволяет быстрее получить деньги и избежать длительного разбирательства.

«Практика показывает, что при наличии обоснованного расчета виновная сторона соглашается на компенсацию, если понимает перспективу дальнейшего спора», — отметил Хрулев.