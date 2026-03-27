Россиянам объяснили, когда забор между участками придется демонтировать

Адвокат Кудерко: ограждение на дачном участке может стать поводом для суда

Забор между соседними участками обяжут снести, если он нарушает права владельца соседней земли. Например, создаст чрезмерную тень или выйдет за пределы участка. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

В федеральном законодательстве нет единых обязательных требований к высоте и прозрачности заборов.

Для садовых участков существуют рекомендации: по периметру советуют устанавливать сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра, а глухие заборы допускают только со стороны улицы. Для участков под индивидуальное жилищное строительство параметры обычно определяют региональные и муниципальные власти.

«Само по себе несоответствие забора рекомендациям без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир», — пояснила юрист.

Она добавила, что ключевое значение здесь имеет точное определение границ участка по данным ЕГРН. Устанавливать забор можно либо строго по меже с согласия соседа, либо с отступом внутрь собственной территории.

Если же владелец самовольно занял часть чужого участка или территории общего пользования, ему могут назначить штраф от пяти до 10 тысяч рублей, а также предъявить законное требование снести конструкцию.

