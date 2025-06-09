Россиянам объяснили, когда работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Работодатели вправе запретить пить чай или есть на рабочем месте, если сотрудники могут покинуть его во время обеда. Но этот запрет следует зафиксировать во внутренних правилах компании, рассказала РИА «Новости» юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — сказала она.

Другое дело, когда у работника отсутствуют условия, чтобы он смог пообедать в другом месте. И если к нему применят дисциплинарное взыскание, то в таком случае этот запрет могут признать неправомерным.

Она также напомнила, что по закону запрещено питаться в производственных помещениях. Кроме того, для ряда предприятий санитарные нормы обязывают оборудовать специальные комнаты для питания сотрудников.

Ранее Владимирова объяснила, каких сотрудников работодатель не вправе самовольно лишать обеденного перерыва.